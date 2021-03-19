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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi

AA19 Mart 2021 Cuma 09:09 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 09:47
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 3'ü muvazzaf 11 asker hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturma yürütülüyor.

Kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 3'ü muvazzaf subay ve astsubay ile 1'i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi. Operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.

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