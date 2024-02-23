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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanması soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA23 Şubat 2024 Cuma 09:00 - Güncelleme:
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanması soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı
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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatı oldukları ve kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "sivil imamları"yla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiş 5 subay, 1 astsubay, 1 askeri öğrenci ile 8 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

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