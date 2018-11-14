Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri yapılanması' davasında karar

Hava Kuvvetleri Eskişehir yapılanmasında bulundukları iddiasıyla yargılanan 10'u tutuklu 67 sanıktan 56'sına 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri Eskişehir yapılanması"nda bulundukları iddiasıyla yargılanan 10'u tutuklu 67 sanıktan 56'sı 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
 
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan 10'u tutuklu 65 sanık ile avukatları hazır bulundu.
 
Son sözlerini söyleyen sanıklar, suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
 
Mahkeme heyeti, 9 tutuksuz sanığın beraatine hükmederken, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 20 tutuksuz sanığa 2 yıl 1'er ay hapis cezası verdi.
 
Tutuksuz sanıklardan 3'ünü 3 yıl 1 ay 15'er gün hapisle cezalandıran heyet, tutuksuz sanıklardan Abdurrahman Tetik, Ahmet Büyükyumak, Ahmet Şahin, Ahmet Murat Özgökçe, Akın Dincer, Alaattin Şahin, Erol Polat, Faruk Çöklü, Halil Urhan, Hasan Hüseyin Özcan, İbrahim Hatipoğlu, Muhammet Doğan, Musa Yılmaz, Mustafa Şenli, Muzaffer Sarı, Osman Olgaç, Ömer Akbudak, Resul Pamur, Selim Çokbiçer, Serkan Sarıbek, Yasin Kılıç ve Zafer Giray'ı "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapse mahkum etti.
 
Heyet, tutuklu sanık Murat Karatekin'i 10 yıl hapisle cezalandırıp tutukluluk halinin devamına hükmederken, diğer tutuklu 9 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Tutuklu 9 sanık, cezaevinde kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliye edildi.
 
Öte yandan, tutuksuz sanıklardan Emre U'yu 10 yıl hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, sanığın kanser tedavisi görmesi nedeniyle cezayı erteledi.
 
Firari 2 sanığın ise dosyayı tefrik edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li İlhami Özcan Aygün Trabzonlulara hakaret etti

CHP´li İlhami Özcan Aygün Trabzonlulara hakaret etti

Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıyorlar

Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıyorlar

Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşlık ücreti belli oldu!

Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşlık ücreti belli oldu!

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA