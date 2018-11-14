FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri yapılanması' davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri Eskişehir yapılanması"nda bulundukları iddiasıyla yargılanan 10'u tutuklu 67 sanıktan 56'sı 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan 10'u tutuklu 65 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Son sözlerini söyleyen sanıklar, suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, 9 tutuksuz sanığın beraatine hükmederken, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 20 tutuksuz sanığa 2 yıl 1'er ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanıklardan 3'ünü 3 yıl 1 ay 15'er gün hapisle cezalandıran heyet, tutuksuz sanıklardan Abdurrahman Tetik, Ahmet Büyükyumak, Ahmet Şahin, Ahmet Murat Özgökçe, Akın Dincer, Alaattin Şahin, Erol Polat, Faruk Çöklü, Halil Urhan, Hasan Hüseyin Özcan, İbrahim Hatipoğlu, Muhammet Doğan, Musa Yılmaz, Mustafa Şenli, Muzaffer Sarı, Osman Olgaç, Ömer Akbudak, Resul Pamur, Selim Çokbiçer, Serkan Sarıbek, Yasin Kılıç ve Zafer Giray'ı "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapse mahkum etti.

Heyet, tutuklu sanık Murat Karatekin'i 10 yıl hapisle cezalandırıp tutukluluk halinin devamına hükmederken, diğer tutuklu 9 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Tutuklu 9 sanık, cezaevinde kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Öte yandan, tutuksuz sanıklardan Emre U'yu 10 yıl hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, sanığın kanser tedavisi görmesi nedeniyle cezayı erteledi.

Firari 2 sanığın ise dosyayı tefrik edildi.