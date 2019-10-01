FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9'u muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- AA
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9'u muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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