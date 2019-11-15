FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında ihraç edilmiş 53 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. 22 şüpheli yakalandı.
- İHA & AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında ihraç edilmiş 53 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.
Gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 22'si, 27 ildeki operasyonlarla yakalandı.
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