Son dakika... FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 92 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'si teğmen, 90'ı astsubay olmak üzere 92 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
- İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev alırken ihraç edilen bazı askerlerin örgütle ankesörlü telefon ile haberleştiği belirlendi. Bu kapsamda 2'si teğmen, 90'ı astsubay olmak üzere 92 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 53 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.
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