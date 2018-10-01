Tokat'ta FETÖ'nün 'il yapılanmasına' yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'il yapılanmasına' yönelik soruşturma kapsamında aralarında esnafların da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında esnafların da olduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
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