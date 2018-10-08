FETÖ'nün iletişim hilesi çözüldü

Erzurum 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ/PDY davasının iddianamesinde terör örgütünün iletişim hileleri yer aldı. İddianamede, mesajlaşma uygulamalarındaki sahte ve gerçek uygulama ara yüzlerinin görselleri sunuldu.

FETÖ/PDY’ye ait dershanede müdür olarak çalışan Y.S. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcı olan Y.S., gaybubet evinde gözaltına alındı. Ardından tutuklanan Y.S. hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Y.S., Bylock programını kullanmadığını, geçimini sağlamak için örgütle iltisaklı dershanelerde müdür olarak görev yaptığını savundu.

İKON İLE PERDELEME

Y.S. hakkında hazırlanan iddianamede, ‘FETÖ/PDY tarafından kullanılan mesajlaşma uygulamaları’ başlığı altında ilginç bilgi ve verilere yer verildi. Darbe girişimi sonrası yakalanarak gözaltına alınan şahıslar üzerinden elde edilen mobil cihazlarda inceleme yapıldı. Bu çalışmalardan çıkan sonuç iddianamede şöyle yer aldı:

Anlık mesajlaşma uygulamalarından olan Whatsapp, Tango, Line, Gmail, ByLock (Turqoise), TelegramX ve Eagle gibi uygulamaların FETÖ/PDY üyelerince faaliyetlerinin deşifresinin önlenmesi amacıyla bu uygulamalara ait ikon resimlerinin kullanılarak içlerine kurulan başka mesajlaşma uygulamaları vasıtasıyla mesajlaştıkları, uygulamalar kullanılmak istendiğinde bir şifre ara yüzü ile karşılaşıldığı, bu uygulamalar içerisindeki yazışmalara şifre girilmek suretiyle ulaşıldığı tespit edildi.

KENDİNİ İMHA EDİYOR

Mesajlaşma uygulamalarındaki sahte ve gerçek uygulama ara yüzlerinin görsellerinin eklendiği iddianamede, Uygulamaların ‘abi’ olarak tabir edilen örgüt üyeleri tarafından bluetooth ya da mail yolu ile gönderildiği, yapılan sohbet ve yazışmaların içeriğinin belli aralıklarla kendini silmeye programlandığı, mülakat veya sorguda verilen şifrelere itibar edilmemesi gerektiği, örgüt mensubunun gözaltına alınması ya da bir şüphe durumunda uzaktan erişim yoluyla uygulamanın kaldırılabildiği, tüm mobil cihazlarda uygulamaların başkasının eline geçtiği şüphesi ile Wipe yapılarak geri getirilemeyecek şekilde silmeye programlanmış olduğuna yer verildi.