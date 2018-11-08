FETÖ'nün imamlarıyla ankesörlü telefonla haberleşmişler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Eski astsubay Samet Yıldız, esasa ilişkin savunmasında, 15 Temmuz günü Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yaptığını belirtti.

Askerlik hayatı boyunca hiçbir emri sorgulamadığını ifade eden Yıldız, o gece de verilen emri sorgulamaya yetkisi olmadığını savundu.

Yıldız, darbe girişiminden birkaç gün önce tabur komutanının kendisini arayarak Ankara'ya çağırdığını, bunun üzerine birliğine gittiğini, orada tabur komutanı eski albay Murat Korkmaz'ın kendisine konvansiyonel koruma güvenlik tatbikatı olacağını söyleyerek tatbikat malzemelerini hazırlama emrini verdiğini öne sürdü.

Darbe girişiminin yaşandığı gün saat 21.45'te Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterine kayıtlı otobüse tatbikat malzemelerini yanlarına alarak Muhafız Alayına gittiklerini anlatan Yıldız, malzemeleri indirdikleri sırada Korkmaz'ın yanına geldiğini ve çok acele sivil araçlarla Genelkurmay'a gitmeleri gerektiğini söylediğini iddia etti.

Genelkurmay Karargahı'nda ateş açmadığını ve kimseyi derdest etmediğini ileri süren Yıldız, "Genelkurmay'da olduğum sürece sivil halkla karşı karşıya gelmedim. Gece boyunca 1A kapısında sabaha kadar koruma görevi yaptım. Sabah da emniyet güçlerine teslim oldum." diye konuştu.

Tutuksuz sanık eski üsteğmen Kübra Yavuz da savcılığın esas hakkındaki mütalaasına katılmadığını söyledi. Hiçbir yasa dışı örgütün üyesi olmadığını savunan Yavuz, beraatini istedi.

Ankesörlü telefonla haberleşmişler

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanıklardan eski yarbay Mehmet Şahin hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından gelen ses kaydını dinletti.

Söz alan sanık Şahin, gelen kayıtla ilgili daha sonra savunma yapmak istediğini belirtti.

Öte yandan, Başkan Dik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurduğu tespit edilen bazı sanıkların arama kayıtlarının dava dosyasına eklendiğini söyledi.

Buna göre sanıklardan Ali Emre Eral, Yener Yılmaz, Sinan Sürer, Serkan Kılıç, Mustafa Sözer, Murat Bingöl, Emrah Ilgaz, Emir Anar, Bayram Akpan ve Ali Gültekin'in örgüt yöneticileri tarafından arandığı tespiti dava dosyasına girdi.