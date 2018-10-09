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FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 8 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltına alınıp emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye getirildi.
 
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan'a ifade veren şüphelilerden 10'u tutuklama, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip itirafçı olan iki kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
 
Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince sorgulanan şüphelilerden 8'i tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.
 
Tutuklanan şüphelilerden ikisinin 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davanın tutuksuz sanıkları arasında olduğu öğrenildi.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Ekim'de Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, aralarında iki yarbay ve bir binbaşının da olduğu 14 eski askerle 23 mahrem imam hakkında gözaltı kararı vermişti.

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