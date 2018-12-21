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FETÖ'nün jandarma yapılanmasından 9 zanlıya tutuklama

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında mahrem imamların da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, mahrem imamların da aralarında yer aldığı 9 şüpheli tutuklandı.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
 
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Göksel Ünüvar'a ifade veren şüphelilerden 16'sı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
 
Şüphelilerden 8'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı. Örgütle bağlantısını bildikleri askerlerin isimlerini verip, mahrem imamları da teşhis ettiği öğrenilen itirafçılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
İtirafçılardan 2'sinin örgütte mahrem imam konumunda bulunan kişilerden olduğu öğrenildi.
 
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 7'si ise adli kontrolle salıverildi.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınıp etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığından 20 astsubay ile örgütte mahrem imam olduğu belirlenen 9 şüpheli hakkında 17 Aralık'ta gözaltı kararı vermiş, bunlardan 24'ü yakalanmıştı.

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