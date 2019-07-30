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FETÖ'nün kadın yapılanmasına düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Karşıyaka Kadın Yapılanmasına yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yazışmalarının içeriklerini inceledi. 
 
Yapılan inceleme sonucunda örgütün "Karşıyaka Kadın Yapılanması" adı altında örgüte kurban, burs ve bağış adı altında para topladıkları, örgütün basın yayın organlarına abone oldukları ve belli günlerde bu bölgelerdeki mütevelli olarak adlandırılan kadınların evinde sohbet toplantıları düzenledikleri iddiasıyla 24 şüpheli tespit edildi. 
 
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı yapılan operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
 
Diğer 6 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 
 
Operasyonda şüphelilere ait dijital materyaller ve örgütsel dokümanlara el konulduğu öğrenildi. 

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