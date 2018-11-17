Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonunda 44 şüpheliden 41'i yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan FETÖ üyeleriyle yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 38'i muvazzaf, 2'si meslekten ihraç edilen, 2'si emekli, biri askeri okuldan ilişiği kesilen ve biri askeri kurumdan istifa eden 44 şüpheliden 41'i gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.