FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 12 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yuvalanan ve mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatı bulunduğu değerlendirilen, kontörlü sabit hatlardan örgütün sivil imamlarıyla iletişimi tespit edilen 12 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında daha önce ilişikleri kesilmiş 2'si astsubay, 1'i uzman çavuş 5 asker ile 2'si görevde, 5'i ihraç 7 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlılardan 3'ünün, başkaları adına çıkarılmış telefon hatları üzerinden örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik işlemlere 3 ilde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.