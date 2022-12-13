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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, 5'i eski asker 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA13 Aralık 2022 Salı 09:01 - Güncelleme:
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 12 gözaltı kararı
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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yuvalanan ve mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatı bulunduğu değerlendirilen, kontörlü sabit hatlardan örgütün sivil imamlarıyla iletişimi tespit edilen 12 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında daha önce ilişikleri kesilmiş 2'si astsubay, 1'i uzman çavuş 5 asker ile 2'si görevde, 5'i ihraç 7 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlılardan 3'ünün, başkaları adına çıkarılmış telefon hatları üzerinden örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik işlemlere 3 ilde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.

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