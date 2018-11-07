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FETÖ'nün Kara Kuvvetiği Komutanlığına yapılanmasına operasyon: 18 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 18'i tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kısmı muvazzaf asker 35 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Serhat Özveren'e ifade veren şüphelilerden 29'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip itirafçı olan 6 kişi ise adli kontrol talebiyle savcılıkça serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince sorgulanan şüphelilerden 18'i tutuklandı.

Mahkeme, şüphelilerden 11'ini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Ekim'de Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 40 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, şüphelilerden 35'i gözaltına alınmıştı.

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