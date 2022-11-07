İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2022 Pazartesi / 13 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5987
  • EURO
    18,517
  • ALTIN
    999.181
  • BIST100
    4216.98
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon!
Güncel

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon!

Ankara polisi, Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem (kara kuvvetleri) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı olan 12 şüpheliden 9'u yakalandı.

IHA7 Kasım 2022 Pazartesi 09:38 - Güncelleme:
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon!
ABONE OL

Ankara Emniyet Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem (Kara Kuvvetleri) yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen 12 şüpheliye (1 mahrem sorumlu, 1 aktif yarbay, 1 aktif üsteğmen, 2 emekli albay, 2 ihraç subay, 2 eski askeri öğrenci ve sivil şahıslar) yönelik planlı ve eşzamanlı olarak Ankara merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.