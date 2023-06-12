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FETÖ'nün kara para aklayan üyesi yakalandı

Denizli'de yapılan çalışmalarda FETÖ üyesi askeri personel ile kara para aklayan yabancı uyruklu şüpheli hakkında işlem yapılırken, hapis cezasıyla aranan ihraç memur ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA12 Haziran 2023 Pazartesi 16:24 - Güncelleme:
FETÖ'nün kara para aklayan üyesi yakalandı
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Denizli'de son 1 haftada FETÖ'ye yönelik yapılan çalışmalar açıklandı. Bu çerçevede ekipler, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aktif askeri personeli yakalandı.

Devam eden çalışmalar çerçevesinde üye suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç memur ise yakalandıktan sonra tutuklandı.

Aynı zamanda "Terörizmin Finansmanı ve Kara Para Aklama" faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde örgüte kaynak finans sağladığı ve yasa dışı yollardan para gönderdiği tespit edilen Suriye uyruklu kişi, gerçekleşen operasyon sonucunda yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

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