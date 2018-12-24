FETÖ’nün, askeri liseye soktuğu bine yakın öğrenciyi, ortaokulu yurtdışında okumuş gibi gösterdiği ortaya çıktı

FETÖ’cülerin TSK’ya sızmak için kullandığı bir yöntem daha deşifre edildi. Örgüt Türkiye’de yasadışı olarak faaliyet sürdüren yabancı okullarda eğitim verdiği öğrencileri, yurt dışındaymış gibi gösterip askeri okullara soktu. Zorunlu eğitim çağında olan bu öğrencilerin e-okul sisteminde de kayıtları silindi.

KPSS, ALES, YGS ve askeri okul sınavlarında soruları çalarak TSK ve diğer kurumlara sızan FETÖ’nün yeni bir sızma yöntemi daha deşifre edildi.

FETÖ'nün TSK'yı ele geçirmek için askeri lise sınavlarına soktuğu yüzlerce öğrencinin, ortaokul eğitimlerini yurt dışında almış gibi gösterildiği ancak bu kişilerin Türkiye'de yasa dışı olarak faaliyet sürdüren yabancı okullarda eğitim aldığı ortaya çıktı. Bu durum ise kapatılan askeri liselerdeki 5 bin öğrenciyi başka liselere yerleştirmek için yapılan çalışma esnasında yaklaşık bin öğrencinin SBS veya TEOG puanın olmadığının belirlenmesiyle açığa çıktı.

5 BİN ÖĞRENCİYE NAKİL İŞLEMİ

Kapatılan İstanbul Kuleli Askeri Lisesi, İzmir Maltepe Askeri Lisesi, Bursa Işıklar Askeri Lisesi, İstanbul Heybeliada Askeri Lisesi, Ankara Bando Astsubay Hazırlama Okulu’nda yaklaşık 5 bin öğrenci bulunuyordu. MEB, bu öğrencilerin nakil süreçlerine ilişkin çalışma yürüttü. Askeri lise öğrencilerine SBS veya TEOG, o dönem tabi olduğu sisteme göre, aldıkları puanlar üzerinden kendilerine tercih hakkı verildi. 2015 yılında 9. sınıfta okuyup 2016 tarihinde 10. sınıfa geçen öğrenciler, fen ve sosyal bilimler liseleri dışındaki bütün ortaöğretim kurumlarını tercih edebildi. 10. sınıfta müfredat farklılaştığından dolayısı 10. sınıftan 11'e, 11'den 12'ye geçen öğrenciler, sadece puanlarına uygun Anadolu liselerine kayıt olmuştu.

ÖĞRENCİLERİN SINAV PUANI YOK

MEB, askeri liselerdeki 5 bin öğrencinin başka liselere yerleştirmesini yaparken skandal bir durumla karşılaştı. Yaklaşık bin öğrencinin SBS ve TEOG puanlarının olmadığını tespit etti. TEOG puanı bulunmayan bin civarındaki öğrenciyi MEB’in, illerde kurulan komisyonlar aracılığı ile bir liseye yerleştirdiği bildirildi. Öğrencilerin transkript notlarına bakılarak en uygun denk gelen okula yerleştiği öğrenildi.

E-OKUL’DAN SİLDİLER

FETÖ elemanları, e-okuldan bu öğrencilerin eğitim süreçlerini takibini engelledi. E-okul üzerinde bulunan bu öğrencilerin kayıtları silindi. Kayıtları silinen öğrencileri MEB, takip edemediği için bu öğrencilerin nerede okuduğu da tespit edilemedi.

Sahte diploma

MEB, özel okul statüsünde olmayan bu okullardan bazılarının yasa dışı olarak büyükelçilik dışında eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü tespit etti. Bu okullarla ilgili inceleme başlatan MEB, tespitler sonucunda okulların kapatılmasına karar verildi. Bu okullarda Türk müfredatı değil, kendi ülkelerinin müfredatı uygulanıyor. Yapılan incelemelerde elde edilen tespitlerin aksine yurt dışında eğitim aldığı gündeme gelen çocukların aslında yurt dışına çıkmadıkları, söz konusu yasa dışı yabancı okullarda okudukları ortaya çıktı. E-okul üzerinden kaydı silinen çocukların diplomalarının da sahte olarak yurt dışından geldiği belirlendi.

(Yeni Şafak)