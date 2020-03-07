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FETÖ'nün kilit isminin torunu ''öğrenci evleri yapılanması sorumlusu'' çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 'Türkiye İmamı' ve 'başyüceler şurası başkanı' firari Mustafa Özcan'ın torunu Enis Özcan, örgütün 'öğrenci evleri yapılanması sorumlusu' olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

AA07 Mart 2020 Cumartesi 14:02 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 14:02

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "FETÖ'nün üniversite yapılanması" soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik 28 Şubat'ta Ankara merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, karar doğrultusunda, Bulgurlu Mahallesi'nde bir adrese yaptıkları baskında, örgütün sözde "Türkiye imamı" ve "başyüceler şurası başkanı" ve firari olarak yurt dışında bulunduğu belirlenen Mustafa Özcan'ın torunu Enis Özcan'ı gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İşlemlerin ardından Ankara'ya gönderilen Enis Özcan'ın, "öğrenci evleri yapılanması sorumlusu" olarak örgütün dağılma sürecini engellemek için öğrenci yapılanmasını bir arada tutmaya çalıştığı belirlendi.

Şüphelinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.

- BABASI VE HALASI DA FETÖ KAPSAMINDA TUTUKLU

Şüpheli Enis Özcan'ın babası Enes Özcan ise Ekim 2017'de İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütün tepe kadrosuyla irtibat kurduğu belirlenen Enes Özcan'ın, babası Mustafa Özcan'ı cep telefonuna, "başyüceler şurası başkanı" olarak kaydettiği tespit edilmişti.

Ayrıca, Enes Özcan'ın, FETÖ soruşturmalarında tutuklanan kişiler ve ailelerinin gördüğü rüyaları yorumlayarak onları motive ettiği öne sürülmüştü.

FETÖ firarisi Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt da İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Bozkurt, "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan hakkında açılan davada yargılanıyor.

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