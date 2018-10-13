Feto’nun korumasının eşi mahrem imam çıktı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in korumalığını yapan firari eski polisin eşi Hatice Çelikcan hakkında ‘’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
- KEMAL GÜMÜŞ
Eski polis memuru Nazım Çelikcan'ın eşi Hatice Çelikcan hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın eşinin 15 Temmuz’dan önce yurt dışına firar ettiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi. Hatice Çelikcan'ın da hakkında FETÖ’den kaydının bulunduğu anlatılan iddianamede, Edirne’den yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan sanığın daha sonra tutuklandığı aktarıldı. Çelikcan'ın hakkında ilgili makamlarca yapılan incelemeler sonucunda FETÖ/PDY yapılanması içerisinde “mahrem imam” olduğu ve İstanbul, Muş ve Çorum illerinde faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşıldığına vurgu yapıldı.
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