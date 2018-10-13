Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Feto’nun korumasının eşi mahrem imam çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in korumalığını yapan firari eski polisin eşi Hatice Çelikcan hakkında ‘’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

  • KEMAL GÜMÜŞ
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eski polis memuru Nazım Çelikcan'ın eşi Hatice Çelikcan hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın eşinin 15 Temmuz’dan önce yurt dışına firar ettiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi. Hatice Çelikcan'ın da hakkında FETÖ’den kaydının bulunduğu anlatılan iddianamede, Edirne’den yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan sanığın daha sonra tutuklandığı aktarıldı. Çelikcan'ın hakkında ilgili makamlarca yapılan incelemeler sonucunda FETÖ/PDY yapılanması içerisinde “mahrem imam” olduğu ve İstanbul, Muş ve Çorum illerinde faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşıldığına vurgu yapıldı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Balıkçılar tesadüfen ’tarih’ buldu

Balıkçılar tesadüfen ’tarih’ buldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA