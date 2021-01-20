FETÖ'nün kozmik imama mahrem yapısının yatak odalarını arattığı ortaya çıktı

DHA 20 Ocak 2021 Çarşamba 13:11 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 13:12

FETÖ’nün kozmik mahrem imamı Yasin Ugan’ın örgüt üyelerinin evlerine baskın yaparak, yatak odaları da dahil aradığı, onları örgüt ile ilişkilendirebilecek en küçük detayları dahi üst yönetime rapor ettiği öğrenildi. DHA’nın edindiği bilgilere göre Ugan’ın ortaokul yaşlarından itibaren örgüt tarafından özel olarak eğitilen imamlardan olduğu, hayatı boyunca başka hiçbir iş yapmadığı kaydedildi. Ugan’ın örgüt içinde “profesyonel mahrem abi” olduğu belirtildi. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Casusluk” suçlarından toplam 39 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan FETÖ kozmik imamı Yasin Ugan’ın, Pensilvanya’dan aldığı talimatla mahrem yapılanmanın “arama tarama mesulü” olduğu tespit edildi.

MAHREM YAPININ YATAK ODALARINI ARIYORDU

Örgütün mahrem yapılanmasında görevli itirafçıların ifadelerinde, kozmik imam Yasin Ugan’ın arama tarama sorumlusu olarak evlerine baskın yaptığını anlattıkları öğrenildi. Mahrem yapılanma üyelerinin evlerine ve işyerlerine habersiz ziyaretler gerçekleştiren FETÖ’cü Ugan’ın, yatak odaları da dahil, evlerinin her yerini aradığı, bu kişileri örgütle ilişkilendirebilecek en küçük detayları bile üst düzey yönetime rapor ettiği belirlendi.

“PROFESYONEL MAHREM ABİ”

Örgüt adına 26 yıl faaliyet yürüttüğü tespit edilen Yasin Ugan’ın, örgüte bağlılık seviyesinin en üst seviyede olması nedeniyle, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla finans, sosyal medya, üst düzey dinlemeler gibi kritik alanlarda görevlendirildiği öğrenildi. Ortaokul yaşlarından itibaren örgüt tarafından özel olarak eğitilen Ugan’ın, hayatı boyunca başka hiçbir işte çalışmadığı, “Profesyonel mahrem abi” olduğu belirtildi. Tüm hayatını örgüte adayan kozmik imam Yasin Ugan’ın, kendisine verilen görevleri sorgusuz yerine getirdiği öğrenildi. Ugan’ın abisi Y.U. ve eşi S.U.’nun da örgüte bağlılığı en yüksek örgüt üyeleri arasında olduğu belirtildi.

KOZMİK İMAM OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Ugan’ın 1993 yılında, Konya'da bir dershanede çalışan öğretmenleri aracılığıyla örgüte katıldığı, 19 yıl sonra Adana'daki MİT mahrem yapılanmasına öğretmen olarak görevlendirildiği tespit edildi. Ugan’a 2013 yılında örgütün kozmik ofis yöneticisi olarak devletin istihbari bilgilerini ele geçirme görevi verildiği belirlendi. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 3 yıl boyunca gaybubet evinde saklanan Ugan, 2019 yılında yakalandı. Ugan, Ankara Çukurambar'daki rezidansta kurulan ofiste, yasa dışı yöntemlerle aynı anda 14 kişiyi dinleyebildiklerini itiraf etti.