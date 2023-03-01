İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2023 Çarşamba / 9 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8872
  • EURO
    20,0733
  • ALTIN
    1113.51
  • BIST100
    5284.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

FETÖ'nün ''KPSS çalışma evlerine'' operasyon

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün KPSS Lisans sınavı sözde çalışma evlerine yönelik 7 ilde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

IHA1 Mart 2023 Çarşamba 10:41 - Güncelleme:
FETÖ'nün ''KPSS çalışma evlerine'' operasyon
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kamu Personeli Seçme Sınavı-Lisans (KPSS-Lisans) sınavına ve diğer kamu kurumlarına girişte yapılan özel sınavlara İstanbul'da bulunan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ait çalışma evlerinde hazırlanan şahıslar tespit edildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün KPSS Lisans sınavı sözde çalışma evlerine yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.