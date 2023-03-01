FETÖ'nün ''KPSS çalışma evlerine'' operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kamu Personeli Seçme Sınavı-Lisans (KPSS-Lisans) sınavına ve diğer kamu kurumlarına girişte yapılan özel sınavlara İstanbul'da bulunan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ait çalışma evlerinde hazırlanan şahıslar tespit edildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün KPSS Lisans sınavı sözde çalışma evlerine yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.