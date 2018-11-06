FETÖ'nün 'kripto asker' yapılanmasına yönelik operasyon: 6 kişi gözaltında

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hazineye devredilen yurdu, Kuveytli hayırseverler tarafından yaptırılan tadilatın ardından Suriyeli kız öğrenciler için hizmete açıldı.

Şanlıurfa Valiliği ile Kuveyt Necat Yardım Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında Kuveytli hayırseverler, hazineye devredilen FETÖ'nün yurdunda bakım ve onarım çalışması yaptı. Merkez Haliliye ilçesinin Bamyasuyu Mahallesi'nde hizmete hazır hale gelen 100 öğrenci kapasiteli kız yurdunun açılışı dolayısıyla da tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Abdullah Erin, çok anlamlı bir hizmetin açılışını yaptıklarını söyledi.

Yapılan işin sadece bir bina açılışı olmadığını vurgulayan Erin, şöyle devam etti:

"Bu binanın içerisinde inancımız var, kardeşliğimiz var. İhanet edenlerin dışlanması ve bu millete hizmet edenlerin somut şekilde görüldüğü bir hizmet var. Çünkü bu bina, 15 Temmuz ihanetinden sonra o terör örgütünden aldığımız ve o zamandan bugüne kadar değerlendiremediğimiz binalardan biriydi. İnancımızın istismarı yoluyla birliğimize ve beraberliğimize kasteden, bizden olmayanlarla iş birliği yapanların 15 Temmuz'da ortaya koydukları gerçek niyetleri ve onun karşısında Allah'ın yardımı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderlik ve bu milletin tepkisiyle savuşturduğumuz bu millete yönelik büyük bir saldırıydı. İslam ülkelerinin ve ümmetin büyük bir imtihan ve zorlu süreçten geçtiği bir dönemde birlik, beraberlik, yardımlaşma ve kardeşlikten yana tavır koyan Kuveytli hayırseverlere teşekkür ediyoruz."

Türkiye'nin 7 yıldır Suriyeli mağdurlara karşı kapılarını ve gönlünü açtığını ifade eden Erin, Kuveytli hayırseverlerin de cömertlik, yardımlaşma ve dayanışma anlayışlarının üst düzeyde olduğunu belirtti.

Yakın zamanda Kuveyt'e bir ziyaret gerçekleştireceklerini aktaran Erin, körfez ülkesinin bugüne kadar şehirde yaptığı yardım faaliyetlerini artırması için görüşme yapacaklarını dile getirdi.

Vali Erin, Kuveytli hayırseverlerin bu yıl imzaladıkları protokolle Şanlıurfa'da 30 okul yaptıracağına, gelecek yıl ise bu sayının 50'ye çıkarılmasının hedeflendiğine dikkati çekti.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi, Kuveyt Necat Yardım Derneği Müdürü İbrahim El Bedir, Said Yardım Derneği Temsilcisi Mahmut El Uveys ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.