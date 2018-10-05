FETÖ'nün "kripto asker" yapılanmasına yönelik operasyonda 1 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
- AA
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2 Ekim'de gözaltına alınan 5'i muvazzaf asker, biri "mahrem imam" olduğu ileri sürülen 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. tutuklandı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan, örgütün askeri mahrem imamı olduğu öne sürülen S.Y. ile 4 muvazzaf astsubay, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Olay
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan astsubaylara yönelik Kahramanmaraş, İzmir, Çanakkale, Edirne, İstanbul ve Osmaniye'de 2 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlemiş, örgütün "askeri mahrem imamı" olduğu öne sürülen S.Y. ile 5 muvazzaf astsubay gözaltına alınmıştı,
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.