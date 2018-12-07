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FETÖ'nün 'kripto yapılanması' soruşturmasında 4 tutuklama

Manisa merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki 'kripto yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Manisa merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki "kripto yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çoğunluğunu muvazzaf askerlerin oluşturduğu, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu şüphelilerden biri, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi, 4'ü ise tutuklandı.

FETÖ/PDY'nin TSK'daki gizli yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptıkları belirlenen 11'i muvazzaf, 2'si TSK'dan ayrılmış, 3'ü ise ihraç edilmiş 16 asker hakkında gözaltı kararı verilmiş, Manisa, İzmir, Ankara, Mardin, Rize, Kayseri, Kütahya, Karabük ve Osmaniye'deki eş zamanlı operasyonla 15 şüpheli yakalanmıştı.

Firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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