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  • FETÖ'nün kritik ismi Mehmet Kamış yakalandı! Polisi görünce bakın ne demiş?
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FETÖ'nün kritik ismi Mehmet Kamış yakalandı! Polisi görünce bakın ne demiş?

İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgütün sözde üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen, kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış yakalandı. FETÖ'cü Kamış'ın, polise 'Beni nasıl buldunuz?' diye sorduğu ortaya çıktı.

Sabah23 Kasım 2023 Perşembe 07:26 - Güncelleme:
FETÖ'nün kritik ismi Mehmet Kamış yakalandı! Polisi görünce bakın ne demiş?
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyonda FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan hakkında yakalama emri olan ve kapatılan Zaman Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış yakalandı.

GÖZALTINDA SORGULANIYOR

Gözaltına alınan Kamış'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kamış'ın saklandığı lüks rezidansta yakalandığı, ilk başta kimliğini gizlediği, Mehmet Kamış'ın kendisi olmadığını söylediği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, Bulunmasıyla büyük şaşkınlık yaşayan Kamış'ın, kendisini yakalayan polis ekiplerine "Beni nasıl buldunuz?" diye sorduğu öğrenildi.

  • Mehmet Kamış
  • fetö
  • gözaltı

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