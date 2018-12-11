FETÖ'nün 'Maceracı'sı Talha Uğurluel'i ifşa etti

Erzincan'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan tarihçi yazar Talha Uğurluel, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İŞTE FETÖ İLE BAĞLANTISININ KANITI

Talha Uğurluel, Mart 2015 basımı (4. Baskı) olan kitabının önsözünde Fetullah Gülen'nin sağ kolu Abdullah Aymaza teşekkür ettiği ve "hocam" diye hitap ettiği ortaya çıktı. Ayrıca FETÖ'nün İsrail İmamı Kerim Balcıyı da öve öve bitiremiyor.

FETÖ'NÜN 'MACERACI'SI, UĞURLUEL'İN İSMİNİ VERDİ

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 Kasım 2018'de İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde yakalanıp Erzincan'a getirilen Murat Yeni'nin "terör örgütü üyesi olmak" suçundan şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Yeni'nin, örgütün faaliyetlerine katılarak, sunuculuğunu yaptığı televizyon programı vesilesiyle geldiği Erzincan'da "himmet" adı altında vatandaşlardan para topladığı ve sosyal medya hesaplarından örgütü övücü ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Savcılık ifadesinde, örgütün medya yapılanması ve örgüt üyelerinin bu yapılanma içerisinde tasnif edilmelerine ilişkin bilgiler aktaran Yeni, şunları ifade etti:

"Ben, hatırladığım kadarıyla iki ya da üç kez kanalda cemaat sohbet toplantısına katıldım. Bu sohbetlerin büyük kısmı kanalda gerçekleşirdi. Katılmış olduğum sohbet toplantılarına benim dışımda yemek programı sunucu Oktay Usta, Sır Kapısı programını sunan Reha Yeprem, tarihçi Talha Uğurluel, sanatçı Gökmen Ürü, programcı Asım Yıldırım ve radyocu Asım Bozkuş gibi şahıslar katılırdı. Sohbet grubumuz benim gibi medya önünde olan ve sunuculuk yapanlardan oluşuyordu."

(Takvim)