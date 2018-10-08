FETÖ'nün 'mahrem abisi'ne 8 yıl 9 ay hapis Bazı MİT personelinin 'mahrem abisi' ve 38. dönem hakim ve savcıların 'dönem mesulü' olduğu tespit edilen eski cumhuriyet savcısı Mehmet Karabidek, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.