Konya merkezli 13 ilde, terör örgütü FETÖ'nün 'mahrem asker abileri'ne operasyon: 50 gözaltı kararı
Konya merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personelin 'mahrem asker abileri' olduğu iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
- AA
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün TSK'ya yerleştirdiği askeri personelin "mahrem asker abileri" olduğu iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçiriliyor.
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