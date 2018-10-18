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FETÖ'nün mahrem asker abisine 10 yıl hapis cezası verildi

FETÖ'nün Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki yapılanmasında 'mahrem asker abisi' olduğu belirtilen sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki yapılanmasında sözde "mahrem asker abisi" olduğu belirtilen İlker Şahin, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
 
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şahin ve avukatı katıldı.
 
Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ, önceki celsede açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrarladığını ifade etti. Savcı Akdağ, iki ayrı telefon hattı üzerinden FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, kod adının "Cenk" olduğu belirlenen sanık Şahin'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu kapsamında 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
 
Savunma yapan Şahin ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ederek tahliyesini ve beraatini istedi.
 
Savunmanın ardından mahkeme heyeti müzakereye çekildi.
 
Müzakere sonrasını kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, mevcut deliller kapsamında Şahin'in üzerine atılı olan FETÖ üyeliği suçlamasını kabul ettiklerini dile getirdi.
 
Başkan Köksal, sanık Şahin'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. 

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