Tokat merkezli 12 ilde FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik soruşturma
Tokat merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden adliyeye sevk edilen 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- AA
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tokat, Adana, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, Kütahya, Sakarya, Samsun, Şırnak, Tekirdağ ve Yozgat'ta gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen 5 zanlı, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. Zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.
Aynı soruşturma kapsamında 11 kişi daha adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.
Muhabir : Ekber TürkoğluYayınlayan : Doğan Sarıtaş 15:56 22/10/18
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