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Tokat, Yozgat, Adana ve KKTC'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Tokat merkezli 3 il ve KKTC'de FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında KKTC ile Tokat, Yozgat ve Adana'da düzenlenen operasyonda 2 muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile okullarıyla ilişiği kesilmiş 3 askeri öğrenci gözaltına alındı.

Kente getirilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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