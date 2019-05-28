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FETÖ'nün mahrem imamı duruşmada tutuklandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığın, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle duruşmada tutuklanmasına karar verildi.

  • AA
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İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Cemil Akbulut ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, başka bir dosyada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan tanık R.B'nin, "Akbulut'un örgüt içerisinde "Cevdet" kod adını aldığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasında 'müdür yardımcısı' konumunda olduğu, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, ayrıca sanığın daha önceden örgütün Alsancak'ta büyük bölge talebe mesulü' olarak görev yaptığı"na ilişkin beyanını okudu.

Başkan, tanık Ö.S'nin, Akbulut'un "Askeri yapılanma içerisinde kod isimle yer aldığı ve Eagle programını kullandığına" ilişkin ifadesini de paylaştı.

Akbulut ise Ö.S. ve R.B'nin ifadelerinin gerçek dışı olduğunu ileri sürdü.

Tanık R.B'nin mahkeme huzurunda dinlenilmesini talep eden duruşma savcısı, sanık hakkındaki adli kontrol kararının devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tanık beyanlarını göz önünde bulundurarak Akbulut'un tutuklanmasına karar verdi.

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