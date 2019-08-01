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FETÖ'nün mahrem imamı hapis cezası 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından Muhammet Erol, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
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Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Erol ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için Erol'a söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Erol, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü. Erol, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmedi ve aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Suçsuz olduğunu belirten Erol, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Tevfik Gerçek, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Erol'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte Erol'un tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

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