FETÖ'nün mahrem imamına 7 yıl 6 ay hapis
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askerlerden sorumlu 'mahrem imamı' olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
- İHA
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Okan Gürsul ve avukatı hazır bulundu. Sanık, FETÖ üyesi olmadığını, askeri öğrencilerle bir irtibatının bulunmadığını, kimseyle iletişim kurmadığını ve ByLock yüklemediğini iddia ederek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Okan Gürsul'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
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