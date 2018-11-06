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FETÖ'nün mahrem imamına 7 yıl 6 ay hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askerlerden sorumlu 'mahrem imamı' olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

  • İHA
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Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Okan Gürsul ve avukatı hazır bulundu. Sanık, FETÖ üyesi olmadığını, askeri öğrencilerle bir irtibatının bulunmadığını, kimseyle iletişim kurmadığını ve ByLock yüklemediğini iddia ederek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Okan Gürsul'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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