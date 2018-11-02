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Bursa'da FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 4'ü teğmen 19 gözaltı

Bursa'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa merkezli 9 ilde FETÖ'nün askeri mahrem imam yapılanmasına operasyon yaptı. Operasyonda aktif görevde olduğu öğrenilen 4'ü teğmen 19 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Terör ekipleri Bursa merkezli 9 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyon yaptı. Örgütün askeri mahrem imamları olduğu iddia edilen ve hakkında gözaltı kararı bulunan 30 askeri personele yönelik yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
 
Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin halen aktif olarak görevde oldukları, şahıslardan 4 tanesinin teğmen, 14 tanesinin ise askeri mahrem imam olduğu öğrenildi. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Şırnak, Hatay, Çorum, Iğdır, Trabzon ve Van'da eş zamanlı yapılan operasyonlar devam ediyor.
 

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