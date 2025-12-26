İSTANBUL 9°C / 3°C
  FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor: Yeni gözaltılar var
Güncel

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor: Yeni gözaltılar var

İzmir'de Jandarma Komutanlığı ekiplerince FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

26 Aralık 2025 Cuma 10:26
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor: Yeni gözaltılar var
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 17 şüpheliye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan ve firari olduğu tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

