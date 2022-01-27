İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ'nün Mahrem Yapılanması'nda faaliyet yürüten 6 kişi yakalandı
Güncel

FETÖ'nün Mahrem Yapılanması'nda faaliyet yürüten 6 kişi yakalandı

Adana'da FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan ve emniyet mahrem yapılanması içinde yer aldıkları öne sürülen 6 ihraç polis yakalandı.

İHA27 Ocak 2022 Perşembe 09:55 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:55
ABONE OL

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç 6 polis memuruna yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 6 yıl 3'er ay hapis cezasıyla aranan Müslüm Y. (51), Ahmet K. (54), Abdullah A. (51), 8 yıl 3'er ay hapis cezasıyla aranan Ahmet E. (52), Ramazan T. (55) ile Yakup G.'yi (50) yakaladı.

Polislere 'Sohbet abiliği' yapıyorlarmış

Gözaltına alınan hükümlülerin, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve gruplarındaki diğer polis memurlarına sohbet abiliği yaptıkları belirtildi. Düzenlenen bu toplantılarda örgüt elebaşının kitaplarının okutulduğu ve konuşmalarının dinletildiği öne sürüldü. Ayrıca hükümlü 6 kişinin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve örgütün sorumlularıyla irtibat kurdukları iddia edildi. 6 kişi sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.