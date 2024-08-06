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FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen sanığa istenen ceza belli oldu

Adana'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA6 Ağustos 2024 Salı 12:20 - Güncelleme:
FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen sanığa istenen ceza belli oldu
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Kentte 22 Eylül 2023'te tutuklanan A.D. hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın kod isim kullanarak örgütün mahrem yapılanmasındaki faaliyetlerini sürdürdüğü ve "mahrem imamlar" ile ankesörlü hatlardan irtibat kurduğu belirtildi.

A.D'nin 2 telefon hattında ByLock programı tespit edildiği, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı anlatılan iddianamede, sanığın, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği bilgisi paylaşıldı.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık P.K'nin de ifadelerine yer verildi.

Sanığı örgütsel faaliyetlerden tanıdığını öne süren P.K, "Kendisi sohbet toplantıları organize ediyordu. Birlikte aynı evde sohbet toplantılarına katıldık. Toplantılarda bize örgüt elebaşına ait kitapları okuyordu." iddiasında bulundu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden A.D'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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