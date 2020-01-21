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FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

AA21.01.2020  11:25 - Güncelleme: 21.01.2020  11:25

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, FETÖ'ye aktif mali yardımda bulunan, hücre evleri oluşturan ve bu evleri finanse eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlenen operasyonda 15 şüpheliden 13'ünü yakaladı.

Gözaltına alınanlar arasında kamudan ihraç edilenler ve bazı iş adamlarının olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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