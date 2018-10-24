FETÖ'nün medya yapılanması davasında karar: Atilla Taş'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin aralarında aralarında Atilla Taş, Murat Aksoy, Büşra Erdal ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 26 sanık hakkında yerel mahkemece verilen mahkumiyet ve beraat hükümlerini onadı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün yapılanmasına ilişkin İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 8 Mart'ta karara bağlanan davaya ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

2. Ceza Dairesi'nin kararında, sanıklar Cihan Acar, Bünyamin Köseli, İbrahim Balta, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Habip Güler, Hanım Büşra Erdal, Mutlu Çölgeçen, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Seyit Kılıç, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl üçer ay, diğer sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammet Sait Kuloğlu, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Davut Aydın, Ufuk Şanlı, Yetkin Yıldız ve Cuma Ulus'un ise 7 yıl altışar ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyet hükümlerine karşı istinaf başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Yerel mahkemece sanıklar hakkında verilen kararda usul ve esasa ilişkin bir aykırılık bulunmadığı aktarılan kararda, bu nedenle yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği kaydedildi. Ceza Dairesi'nin kararında, sanık Atilla Taş'ın, ''örgut icindeki hiyerarsik yapıya dahil olmamakla birlikte orgute bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, aynı suçtan sanık Murat Aksoy'un da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcıvekili, Cumhuriyet Savcısı ve sanıkların yaptığı istinaf başvurularının da esastan reddine karar verildiği aktarıldı.

Tutuksuz sanık Muhterem Tanık'ın beraatine ilişkin yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği kaydedilen ceza dairesinin kararında, tutuklu 19 sanığın bu hallerinin devamına karar verildiği belirtildi. Kararla birlikte, 25 sanık hakkında verilen hapis cezaları ile bir sanık hakkında verilen beraat hükmü onanmış oldu. Caza Dairesinin oy birliği ile aldığı karar kapsamında, sanıklar Atilla Taş ile Murat Aksoy'un aldıkları hapis cezaları kesinleşti. Diğer 24 sanık ise Yargıtay'a itirazda bulunabilecek.

- Davanın geçmişi

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin, ''örgüt üyeliği'' ve ''darbeye teşebbüs'' suçlarından haklarında dava açılan 20'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davayı 8 Mart'ta karara bağlamıştı. Firari sanıklar Bülent Ceyhan, Said Sefa ile Emre Soncan hakkındaki davanın bu dosyadan ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Muhterem Tanık'ın beraatini kararlaştırmıştı.

Mahkeme heyeti, haklarında "Anayasa'yı ihlal" suçundan cezalandırılmaları talep edilen sanıklar Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Seyid Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Oğuz Usluer, Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da beraatlerini kararlaştırmıştı. Sanık Atilla Taş'ın, ''örgut icindeki hiyerarsik yapıya dahil olmamakla birlikte orgute bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, aynı suçtan sanık Murat Aksoy'un da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden heyet, sanıklar Atilla Taş ve Murat Aksoy'un imza atmak şeklinde düzenlenen adli kontrol kararının kaldırılmasını, yurt dışına çıkış yasağının ise devamını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Abdullah Kılıç, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Yakup Çetin ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nu üzerlerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçudan ayrı aydı 6 yıl 3 ay hapis cezalarına çarptırmıştı. Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammet Sait Kulaoğlu, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Cuma Ulus ve Davut Aydın'ın da ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırmıştı.