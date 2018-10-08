FETÖ’nün MİT tırları davasında yargılamaları takip eden bir birim kurduğu ortaya çıktı

FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock içeriklerinin çözümüyle ilgili çalışmalar sürerken, dikkat çekici bir konuşma içeriği tespit edildi. Örgütün, devam eden FETÖ yargılamalarını takip eden bir birim oluşturduğu ve bu birim üzerinden tutuklu yargılanan sanıkların tahliye edilmesi, yargılamaların uzatılması için izlenilecek yöntemlerin belirlendiği ortaya çıktı.

MİT TIRLARI DAVASI İÇİN TAKTİK

İsminin Abdullah olduğu anlaşılan "361682" ID numaralı ByLock kullanıcısının, hala Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde yargılaması görülen MİT TIR'ları davasıyla ilgili taktikleri paylaştığı belirlendi. 14 Şubat 2016 tarihli mesajda, eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile eski savcılar Özcan Şişman, Aziz Takçı ve Ahmet Karaca'nın avukatlığını yapan Alp Değer Tanrıverdi'ye iletilmesi için “Avukatlar için MİT davasında bir taktik” başlığıyla şu talimat veriliyor:

'AĞIZ BİRLİĞİ YAPIP GEDİK AÇIN'

“Avukatlar ve yargılanan arkadaşlar her birinin tahliyesi için talepte bulunmasın. En uygun olacak, hakkında 'iftiranamede' en az kayıt bulunan bir kişi için, ağız birliği ederek 'bari bunu bırakın' desin. Burada maksat gedik açmak. Bu etkili bir yöntemdir. Mahkeme kendince rahatlamak için tahliye kararı verebilir. Bu kişi tahliye olduktan sonra, bu sefer de 'geçen celse filanı bıraktınız, bizim ondan ne farkımız var' deyip yeni gedik açılmalı.”

Son gün dava açın

FETÖ’cülerin, ByLock yazışmalarıyla davaları oyalayıp kararları geciktirmeye çalıştıkları anlaşıldı. Abdullah isimli FETÖ’cünün ByLock mesajlarında, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edilenlerin izleyeceği yönteme ilişkin verdiği taktikler de dikkat çekti. Danıştay’a dava açılması talimatının verildiği 9 Şubat 2016 tarihli mesajda, “..süre kazanmaya dönük olarak başvuruların en geç tarihte yapılması faydalı olacaktır. Bu durumda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60. gün olan son günde dava açılması iyi olur” ifadesi kullanılıyor.

Kriptolar çözüldü

Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün "kripto asker yapılanması"na yönelik son 9 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 84 şüpheliden 15'i tutuklandı, 60'ı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Şüphelilerin ifadeleri, örgütün “katalog evliliği”ne verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi

Açığa alınan eski yüzbaşı İ.Ö., muvazzaf binbaşı H.Z., örgüt içi evlilik yapması konusunda kendilerine baskı uygulandığını söyledi. İ.Ö., örgütün subaylardan sorumlu sözde imamı Ender A.'nın eğer örgüt içi evlilik yapmazsa “bozulacağı, kayıp gideceği ve 'şefkat tokadı' yiyeceğini” söyleddiğini anlattı. H.Z. ise “Örgüt, beni ve benim gibileri cemaat mensubu şahıslarla evlendirerek örgüte bağlı kalmamızı istiyordu” dedi.

GİZEMLİ FLAŞ BELLEK

Gaziantep'te görev yaptığı dönemde Ender A.'nın kendisine bilgisayara takıldığında boş görünen bir flaş bellek verdiğini belirten İ.Ö.'nün ifadeleri, örgütün ne denli gizemli uygulamalar içinde olduğunu da tekrar gündeme getirdi. İşte İ.Ö.'nün o ifadeleri: “Bilgisayar kapalıyken bu belleği takarak, açıldığı esnada F9'a basıyordum. Çıkan mavi ekranda flaş disk yazısını seçiyordum. Şifre ekranına 'Yapan O eden O' yazınca bellek açılıyordu.”

(Yeni şafak)