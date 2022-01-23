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FETÖ'nün muhasebeci ablası polisten kaçmak için ikinci kattan atladı

Ankara'da düzenlenen operasyonda Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansal işlemleri ile ilgilenen ablası, yakalanacağını anlayınca ikinci kattan atladı. Yakalanan zanlı gözaltına alındı.

IHA23 Ocak 2022 Pazar 13:02 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 13:03
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Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün kurmuş olduğu özel ekip tarafından 2018 yılından bu yana firari olan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma, kurma ve yönetme" suçundan aranma kaydı bulunan Nazlı A.'ya yönelik operasyon düzenlendi. FETÖ'nün finansal muhasebesi ile ilgilenen ve örgütün "muhasebeci ablası" olduğu belirlenen Nazlı A.'nın Çankaya'da kayıtsız bir adreste saklandığı tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından zanlının oturduğu binaya operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında yakalanacağını anlayan kadın ikinci katta bulunan evinin penceresinden bahçeye atladı. Ancak ekiplerin dikkati sayesinde fark edilen Nazlı A., kıskıvrak yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Nazlı A. hakkında çok sayıda beyan olduğu ve örgütün talimatıyla Bank Asya hesabı açtırdığı belirlendi. Nazlı A.'nın eşinin de terör örgütünü destekleyen Hür Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, örgüte finans sağlamak ve üye olmak suçlarından hüküm giydiği öğrenildi.

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