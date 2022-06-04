FETÖ'nün mülki idare içindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 9 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün mülki idare içindeki yapılanmasının tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 38'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 21'i adli kontrol şartıyla, 8'i yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılırken, 9 zanlı ise tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün kontörlü sabit hatları ile operasyonel hatlar üzerinden sivil imamlarla iletişim sağladıkları, bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler bulunan, tamamı daha önce görevden ilişiği kesilmiş, bir kısmı hakkında soruşturma/kovuşturma yürütülen eski 42 mülki idare amiri hakkında 27 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmişti.