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FETÖ’nün ‘network’ü

  • DR. ENES BAYRAKLI SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü
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15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye’de büyük oranda tasfiye edilen FETÖ, militanlarının sosyal medyadaki ifadelerinin de gösterdiği gibi artık mesailerinin büyük bir kısmını Türk devletinden ve Türk toplumundan intikam almak için harcayan bir örgüte dönüşmüş durumdadır. Bu haliyle Türkiye üzerine hesapları olan birçok devlet FETÖ’ye kol kanat germek için adeta birbirleriyle yarışmaktadır. Tabii FETÖ sadece Türkiye’ye zarar vermek için kullanışlı bir enstrüman değildir. Soğuk Savaş sonrası dönemde 160 ülkedeki militanları sayesinde o ülkelerin bürokrasisine, medyasına ve ekonomik hayatına sızmış uluslararası bir örgüt haline dönüşmüş durumdadır. Dolayısıyla FETÖ’cü deyince aklımıza gelen Türkiye kökenli tipik badem bıyıklı ya da top sakallı profesyonel takiyye uzmanları yerine bugün çekik ya da mavi gözlü, sarışın ya da siyah tenli yepyeni bir FETÖ’cü tipi karşımızda durmaktadır. Avrupa’daki devletlerin ama özellikle de Almanya’nın iştahını kabartan husus işte budur. FETÖ, bu geniş network’ü, istihbari faaliyetleri için kullanmak isteyenlere açmış durumdadır. Bu şekilde kendisine kucak açan ülkelere diyet borcunu ödemektedir. Bundan dolayı sağır sultanın bile Türkiye’deki darbenin sorumlusunun Gülen ve örgütü olduğunu duyduğu ve bildiği bir dönemde neredeyse hiç konuşmayan Alman istihbaratının başkanının basına bu yönde bir bilgilerinin olmadığı yönünde açıklama yapması pek de şaşırtıcı değildir.

bayrakli@tau.edu.tr

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