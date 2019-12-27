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FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 3 ilde, silahlı terör örgütü FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik 7'si görevde bulunan, haklarında yakalama karar çıkarılan toplam 13 öğretmen için operasyon başlatıldı.

Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi27.12.2019  07:56 - Güncelleme: 27.12.2019  07:59
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 2’si örgütün kriptolu haberleşme programı BYLOCK kullanıcısı, 11’i de aleyhlerinde ifade, teşhis, Bankasya hesap artışı gibi deliller bulunan 7 görevde öğretmen, 5 ihraç öğretmen, bir çalışma izni iptal edilen özel okul öğretmeni olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
 
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde, İzmir merkezli Ordu ve Kahramanmaraş'ta operasyon başlattı. Operasyonun devam ettiği, şüphelilerin adreslerinde aramaların devam ettiği öğrenildi.

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