İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2024 Salı / 14 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2189
  • EURO
    35,0305
  • ALTIN
    2499.12
  • BIST100
    10765.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ'nün örgüt üyelerine soru dağıttığı olayda yeni gelişme! 18 ilde eş zamanlı harekete geçildi
Güncel

FETÖ'nün örgüt üyelerine soru dağıttığı olayda yeni gelişme! 18 ilde eş zamanlı harekete geçildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; 2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği değerlendirilen 19 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 18 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

IHA21 Mayıs 2024 Salı 09:19 - Güncelleme:
FETÖ'nün örgüt üyelerine soru dağıttığı olayda yeni gelişme! 18 ilde eş zamanlı harekete geçildi
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturması kapsamında 19 şüpheli hakkında eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturması kapsamında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildi. Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği değerlendirilen 19 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 18 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ayrıca şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

  • FETÖ soruşturması
  • vergi müfettiş yardımcılığı
  • sınav sorularığına erişim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.