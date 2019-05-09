FETÖ'nün Polatlı yapılanması davasından karar çıktı

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya daha önce karar verilen ana davadan dosyaları ayrılan tutuksuz sanıklar Hanifi Bak, Ahmet Şahin ve Ömer Esener ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmaları için sanıklara söz verdi.

Suçsuz olduklarını iddia eden sanıklar, beraat talep etti. Sanık avukatlarının da savunmasını alan mahkeme, karar için duruşmaya ara verdi.