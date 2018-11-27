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'FETÖ'nün polis mahrem imamları'nın eşlerine yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı

Samsun merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün 'polis mahrem imamları'nın eşi olan 8 şüpheli yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, Tokat, Konya ve İstanbul'da operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, örgütün "polis mahrem imamları"nın eşi olan ve Bank Asya'da katılım hesabı, örgütün dernek ve sendikalarına da üyelikleri bulunan 8 kadın gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulamaları ByLock ve Eagle kullandıkları ileri sürülen zanlılar, emniyete götürüldü.

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