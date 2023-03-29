FETÖ'nün sandığa sızma planı ortaya çıktı

FETÖ'nün 14 Mayıs seçimlerine sızmak için hazırladığı planlar deşifre oldu. Örgütün mahrem ve güncel yapılanmasını takip eden güvenlik birimleri elebaşı Gülen'in talimatlarına ulaştı. Kriptolu mesajlarda örgüt üyelerinden veri girişinin yapıldığı noktalarda görev almaları isteniyor. Oylara müdahale edilemezse seçimi şaibeli hale getirecek işlemler yapılacak.

Güvenlik birimleri, FETÖ'nün 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için kurduğu büyük planını deşifre etti. Yeni Şafak'ın haberine göre, Örgütün mahrem ve güncel yapılanmasını yakından takip eden güvenlik birimleri, FETÖ elebaşı Gülen'in seçim talimatlarına ulaştı. Kriptolu gönderilen mesajda örgüt seçimde özellikle veri girişinin yapıldığı noktalarda görev alınması talimatı verdi.

Güvenlik birimlerinin tespitine göre FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarında deşifre olmuş veya olmamış örgüt mensupları ile tekrar iletişime geçilmesi talimatı verdi. Örgütün kamu kurum ve kuruluşlarındaki üyelerine, 14 Mayıs seçimlerinde özellikle veri giriş elemanı olarak görev almaları talimatı verildi. Güvenlik kaynakları da FETÖ'nün 14 Mayıs seçimleri için 2 ayrı plan üzerinden yürüdüğünü belirtiyor. Örgütün fırsat bulması halinde AK Parti'nin oylarına müdahale ederek seçim sonucunu değiştirmeye çalışacağı vurguluyor. FETÖ'nün, oylara müdahale edilememesi durumunda ise seçimleri şaibeli hale getirebilecek ve sonucunu tartışmaya çevirecek işlemler yapmayı planladığı dile getiriliyor.

ŞAİBE İDDİALARI SONRASI KAOS PLANI

FETÖ'nün, seçimi muhalefet lehine değiştirmek istediğini belirten güvenlik kaynakları, başarısız olunması durumunda da seçim sonrasında sonuçları tartışmaya açacak, kaos ortamı oluşturacak ve tartışma başlatmak istediğini altını çizerek vurguluyor. Örgütün seçimle gerçekleştiremeyeceğini, tartışmalar ve şaibeli bir seçim iftirasıyla sokak olayları çıkartarak yapmaya çalışacağına da dikkat çekiliyor. FETÖ elebaşının daha önce de Türkiye'de bulunan örgüt üyelerine seçimlerde ihtiyaç duyulacağını belirterek yurt dışına çıkmalarının durdurulması talimatını vermişti.

SEÇİM SONUCUNA GÖRE HAREKET EDİN

Örgütün kripto haberleşme yöntemiyle üyelerine ilettiği bir başka mesaj daha ortaya çıkarıldı. Buna göre KHK'lıların mümkünse emekli olmaları, diğer çalışanların ya da işe geri dönme ihtimali olan üyelerin emekli olmamaları kritik yerlerde mutlaka bulunmaları istendi.